Konya'da Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evden hırsızlık olayının failleri olan 3 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. İşlemler devam ediyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Beytepe Mahallesi'nde bir süre önce yaşanan evden hırsızlık olayının faillerini yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Ekipler, evden hırsızlık olayının 3 şüphelisini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan bir şüphelinin adresinde yapılan aramada, 131 gram esrar maddesi, bir miktar kenevir tohunu, 2 kök kenevir ve tabanca ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu maddelere ilişkin Y.A. ve R.A'yı da gözaltına aldı.

5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.