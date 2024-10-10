Konya'da Evde Çıkan Yangın Korkuya Neden Oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Mustafa Tırmık'a ait ikamette çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin müştemilatında henüz bilinmeyen bir neden yangın başladı. Çıkan yangın kısa sürede ahır ve samanlığa sıçradı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında; odun, kömür, ev eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA