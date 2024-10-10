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Konya'da Evde Çıkan Yangın Korkuya Neden Oldu

Konya'da Evde Çıkan Yangın Korkuya Neden Oldu
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında odun, kömür ve ev eşyaları yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Mustafa Tırmık'a ait ikamette çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin müştemilatında henüz bilinmeyen bir neden yangın başladı. Çıkan yangın kısa sürede ahır ve samanlığa sıçradı. Evdekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında; odun, kömür, ev eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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