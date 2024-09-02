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Konya'da ev obruk riski nedeniyle boşaltıldı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir ev, obruk riski nedeniyle boşaltıldı. Evde yaşanan patlama sesiyle duvarlarda çatlaklar oluştu ve ev doğu yönüne kaydı. AFAD ekipleri evin genel durumu hakkında inceleme yapacak.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir ev obruk riskine karşı boşaltıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çayır Mevkiinde gündüz saatlerinde anne ve kızın evde olduğu sırada büyük bir gürültü ile duvarlar çatladı. Dışarıda çalışan baba duyduğu patlama gibi sesle eve koştu. Anne ve kız ise kendilerini can havliyle dışarı attı. Evin dış duvarı, salon ve mutfakta duvarlarda çatlaklar meydana geldi. Olay İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi. Jandarma ekipleri evde yaptıkları inceleme sonunda emniyet şeridi çekerek evi boşalttı. Aynı sokakta ise bir evin duvarları aynı anda çatladı. Ev yaklaşık 25 santimetre doğu yönüne eğik hale geldi.

Evin genel durumu hakkında AFAD ekipleri inceleme yapacak.

"Ev o patlamayla birlikte doğu yönüne resmen kaydı"

Olayı yaşayan ailenin kızları Huriye İlkim Bayrak, evde annesi ile birlikte olduğunu ve ütü yaptığı sırada büyük bir ses ile panik olduklarını kaydetti. Patlama sesi ile ne olduklarını anlayamadıklarını belirten Huriye İlkim Bayrak, "O ses ile birlikte ben doğu yönüne kaydım. Annem o anda şoka girdi ve olduğu yerde dondu kaldı. Annemi alıp ütünün fişini çektim ve dışarı çıktım. Ev o patlamayla birlikte doğu yönüne resmen kaydı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Her şey 5-6 saniye içerisinde oldu. Çatıdan büyük bir ses geldi. Daha sonra 112'yi arayıp AFAD yetkilileri ile görüştüm. Eve giremedik. O anda panik ve korku yaşadık. Ama kendimizi toparladık. Çatının bir an üzerimize düşeceğini zannettik" dedi.

Baba Mehmet Ali Bayrak ise dışarıda çalıştığı sırada büyük bir ses duyduğunu kaydetti. Traktörle çalışırken büyük bir ses geldi. Hayvanlar açık havayı yırtacaklardı. Şu anda evde oturamıyoruz. Eve giremiyoruz. Komşularımızın duvarlarında da çatlaklar var. Büyük korku yaşadık. Ürpertici ses geldi, sanki bombaydı. Burada ya obruk ya da fay hattı. Başka bir şey değil" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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