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Konya'da Eski Eşine ve Yeni Partnerine Silahlı Saldırı

Konya'da Eski Eşine ve Yeni Partnerine Silahlı Saldırı
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Konya'da bir şahıs, eski eşi ve onun birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı.

Konya'da bir şahıs, eski eşi ve eşinin birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. boşandığı eski eşi Ş.A. ve onun birlikte yaşadığı Ö.Ç. ile karşılaştı. Çıkan tartışmada F.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Ş.A. ve Ö.Ç.'yi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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