Konya'da Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı eşini öldüren zanlı tutuklandı. Zanlının ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve olayın ardından çocukların devlet koruması altına alındığı belirtildi.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İncesu Mahallesi'nde Hüseyin A. (33), 8 yıldır evli olduğu Zehra A'yı (26) 31 Ağustos'ta aralarında çıkan tartışmanın ardından önce bıçakla yaraladı, ardından da tabancayla vurarak öldürdü.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çiftin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı.

Zanlının ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğunu, bu nedenle 3 ay önce evi terk edip babasının evine yerleşen eşini ikna ederek geri dönmesini sağladığını, olay günü çocuklarının da bulunduğu araçta tartıştığı eşini önce bıçakla yaraladığını, ardından da tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi.