Haberler ›› 3. Sayfa ›› Konya'da eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'da eşini öldüren şüpheli tutuklandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde eşini silahla öldüren ve kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.