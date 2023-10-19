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Konya'da Eşini Öldüren Sanığın Davası Sürüyor

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Duruşmada sanık, maktulün ailesi tarafından ağır cezalandırılmasını istediğini belirtti. Cumhuriyet savcısı ise sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.