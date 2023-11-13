Konya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü, annesi ağır yaralandı
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü, annesi ise ağır yaralandı. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Konya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü, annesi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D.A.E, Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek eşi Z.E. ile kayınvalidesi A Ç'yi silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Z.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan A.Ç. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa