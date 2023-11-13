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Konya'da eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü, annesi ağır yaralandı

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü, annesi ise ağır yaralandı. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.