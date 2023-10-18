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Konya'da Engelli Aracı Çalan 2 Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir engelli aracının çalınması üzerine yapılan araştırma sonucunda, C.Y. ve Y.E. isimli 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.