Konya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Evsat Mahallesi Telekom Müdürlüğü önündeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.G. (17) idaresindeki elektrikli bisiklet cadde üzerinde seyir halinde iken kavşağa çıktığında bir otomobile çarparak devrildi. Otomobil ise kaza yerini terk etti. Kazada, bisikletten yol üzerine savrulan A.G. ile arkada oturan Y.S.T. (16) yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın ardından olay yerini terk eden otomobilin plaka ve sürücüsünü belirlerken yaptığı çalışmayla sürücüyü yakalayarak polis merkezine götürdü. - KONYA