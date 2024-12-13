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Konya'da Elektrikli Bisiklet Devrildi: 2 Yaralı

Konya'da Elektrikli Bisiklet Devrildi: 2 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolsüz bir şekilde devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Kaza, Olof Palme Bulvarı Konya - Ankara Kara yolu Kırkahvesi Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.M. (35) idaresindeki elektrikli bisiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan M.E.R. (12) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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