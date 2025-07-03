Konya'da Elektrikli Araç Denetimlerinde Ceza Yağdı

Konya'da polisin motosiklet ve elektrikli araçların kaza oranlarının azaltılmasına yönelik denetimleri sürüyor. Uygulama nokrasında durdurulan 3 kişilik elektrikli araçla 3'ü çocuk 5 kişiyi taşıyan kadın sürücü, polislere, '3 çocuk 1 kişi yapar' diye kendini savunurken, cezadan kurtulamadı.

Şehir merkezinde motosiklet ve akülü araların kullanımının artması ve buna bağlı olarak trafik kazalarına karışma oranının artmasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehrin farklı noktalarında denetimleri aralıksız sürüyor. Denetimlerde 3 kişilik elektrikli araçla 3'ü çocuk 5 kişiyi taşıyan kadın sürücü durduruldu. Polis ekiplerinin 5 kişi binmişsiniz sorusuna kadın sürücü, '3 çocuk 1 kişi yapar' diye cevap verdi. "Kaza anında o şekilde olmuyor" diye uyarıda bulunan polis memuruna, "bu seferlik işlem yapmasanız" diye cevap veren sürücüye fazla yolcu taşımaktan 990 lira ceza yazıldı.

Kask takmayan ve plakayı kapatanlara ceza

Polis ekipleri denetimlerde sürücüsü kask takan ancak arkadaki yolcunun kaskı olmayan bir motosikleti durdurdu. Polis memurunun, kaza anında kaskın sürücüleri büyük oranda koruduğunu hatırlatması sonrası, "Sağlık ocağına gitmiştik oradan geliyoruz. Bu seferlik yazmayın ceza. Motosiklete zaten zor bindim. Ceza yazmasanız olmaz mı" diye konuşurken, cezai işlem uygulandı. Uygulama noktasında durdurulan plakası görünmeyen bir motosiklet sürücüsü ise "Zinciri bağlayıp çarşıya geldim. Bir daha bağlamam" diye kendini savunurken, cezadan kurtulamadı.

Ekipler, denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atacak eksiklikleri ve arızası bulunan, muayenesiz motosikletleri özel olarak denetlerken, kasksız ve ekipmansız motosiklet kullanan sürücülerin ikaz edilmesi için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - KONYA