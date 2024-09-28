Konya'da Ekmeklikte Çıkan Yangın Diğer Evleri Tehdit Etmedi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin yan tarafında bulunan ekmeklikte çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Saadetler Mahallesi 153657 Sokak'ta bulunan evin yan tarafındaki ekmeklikte çıktı. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde kışlık ekmek yapılan evin yan tarafındaki ekmeklikte yangın başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ekmeklikten evin çatısına sıçrayan yangını. diğer evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Ekmeklik ile yan tarafında bulunan motosiklet yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA