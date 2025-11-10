Konya'da Ekim Ayında 1.720 Trafik Kazası: 9 Ölü, 1.236 Yaralı

Konya'da polis sorumluluk bölgesinde, ekim ayında bin 720 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, bin 236 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ekim ayında toplam bin 720 kaza meydana gelirken, bunlardan 864'ü ölümlü-yaralamalı, 856'sı maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti, bin 236 kişi ise yaralandı.

Konya'da 2025 yılının ilk 10 ayında ise, polis sorumluluk bölgesinde 7 bin 976 ölümlü-yaralamalı, 8 bin 394 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 92 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 866 kişi de yaralandı. - KONYA