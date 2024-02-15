Konya'da eğlence mekanında gasp olayı: 4 şüpheli tutuklandı

Konya'da eğlence mekanında 1 kişiden 53 bin 500 lira gasp eden ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan eğlence mekanına giden ismi açıklanmayan 1 kişi, hesap tutarına itiraz etmesi sonrası iş yeri çalışanları tarafından üst kata çıkartılarak darp edildi. Daha sonra 4 kişi, şahsın yanında bulunan 25 bin lirayı aldı ve şahsın hesabından kendi hesaplarına 20 bin lira para göndererek cep telefonunu kırdı. Daha sonra şüpheliler, iş yerinden çıkartılan şahsın hesabından ATM üzerinden 8 bin 500 lira daha çekti. Olayla ilgili darp ve gasp edildiğini iddia eden şahsın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası iş yeri sahibi 32 yaşındaki 22 adet suç kaydı bulunan A.A. iş yeri müdürü M.Ş., iş yerinde garson olarak çalışan T.A. ve taksici M.D., yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA