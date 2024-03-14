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Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada

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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Pilot ise uçaktan atlama anı kameraya yansıdı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Konya'da düşen uçaktan pilotun atlama anı kamerada

KONYA Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. İhbar üzerine Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gitti. Ayrıca olay yerine Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, İtfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotunun atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Havacılık Kaza 3.Sayfa Haberler

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