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Konya'da Düğünlerde Sivil Polis Uygulaması: Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Konya'da Düğünlerde Sivil Polis Uygulaması: Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı
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Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düğünlerdeki sivil polis uygulaması sayesinde, asker eğlencesinde havaya ateş eden B.K. tabancası ile birlikte yakalandı. Şahsın, genel güvenliği tehlikeye sokma ve silah kanununa muhalefet suçlarından işlem yapılacak.

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde başlattığı düğünlerde sivil polis görevlendirme uygulaması ile bir asker eğlencesinde havaya ateş eden şahıs tabancayla birlikte yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni uygulaması meyvelerini vermeye başladı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Mahalle'deki bir asker eğlencesine sivil polis görevlendirdi. Asker eğlencesinde görevli sivil polis eğlence sırasında havaya rastgele silahla ateş edildiğini tespit etti. Olay yerine çağrılan ekipler geldiği sırada eğlencede rastgele ateş etmeye devam eden B.K. isimli şahıs ateş ettiği sırada suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. B.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken suç aleti tabanca, tabanca şarjörü ile 2 adet tabanca mermisine de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli B.K. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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