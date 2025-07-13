Konya'da Düğünde Tüfekle Ateş Açılması Sonucu İki Yaralı
Konya'nın Karatay ilçesinde bir düğünde bir genç tarafından havaya tüfekle ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı ve yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Konya'da düğünde ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar 2 kişinin yaralanmasına sebep olurken, şüpheli kaçtı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. (19), düğün esnasında tüfek ile havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği S.U. ve M.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan M.C. yakınları tarafından kendi imkanları ile S.U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken olay sonrası kaçan A.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA