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Konya'da Düğünde Havaya Ateş Edildi

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Konya'da katıldıkları düğünde havaya av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Magandaların havaya ateş etmesi nedeniyle bazı kişilerin korktukları da dikkat çekti.

Konya'da katıldıkları düğünde havaya av tüfeği ve tabancalarla ateş eden şahıslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Bozkır ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde bir düğünde oynayan kişilerin yanına giden tüfek ve tabancalı kişiler çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri tabanca ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra diğer şahıslar ateş etmeye devam etti. Magandaların havaya ateş etmesi nedeniyle bazı kişilerin korktukları da dikkat çekti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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