Konya'da düğünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir düğünde yemek yenildiği sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Hasanoba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali U.'nun evinde yapılan düğünde yemek yenildiği sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Davetliler arasında paniğe neden olan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA