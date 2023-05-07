Konya'da düğün ve asker eğlencelerine yoğun denetim

Konya'da düğün ve asker eğlencelerinde silahla havaya ateş açan şahıslara yönelik gelen ihbarları değerlendiren polis ekipleri, 3 farklı adreste 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjör ile 4 adet av tüfeği ele geçirdi.

Konya'da düğün ve asker eğlencelerinde silahla havaya ateş açan şahıslara yönelik gelen ihbarları değerlendiren polis ekipleri, 3 farklı adreste 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjör ile 4 adet av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili 5 şahsı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, asker eğlenceleri ve bahar aylarının gelmesiyle artan düğünlerde maganda kurşunuyla can kaybı ve yaralanmaları engellemek adına kentin birçok noktasında denetimlerini sürdürürken, gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği bağlı polis ekipleri, Yaylapınar Mahallesi ve Uzunharmanlar Mahallesinde düzenlenen asker eğlenceleri ile Uluğbey Mahallesinde düzenlenen düğünlerden gelen silah atma ihbarları üzerine kısa sürede adreslere intikal etti. Ekipleri 3 ayrı adreste 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait şarjör ile 4 adet av tüfeği ele geçirdi. Ele geçirilen silahlar ile ilgili toplam 5 şahsa yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Özellikle yaz aylarına yaklaşırken artan düğün merasimlerine ve asker eğlencelerine dikkati çeken Konya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Sizin eğlenceniz başka insanların acısı olmasın. "Düğün evi yas evi olmasın" ifadelerini kullanıldı. - KONYA