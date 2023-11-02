Konya'da düğün magandası havaya ateş açtı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bir düğünde havaya rastgele tabancayla ateş eden şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ateş açtıktan sonra kendini görüntüleyen arkadaşının 'gerekeni yaptı' övgüsü ise dikkat çekti.

Konya'da katıldıkları düğünde havaya rastgele tabancayla ateş eden şahıs cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Düğün magandası ateş açtıktan sonra kendini görüntüleyen arkadaşının 'gerekeni yaptı' övgüsü ise dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ereğli Yolu Caddesi yakınlarında bir düğünde 2 kişi tabancayla çevredeki vatandaşları umursamadan havaya sırayla defalarca ateş etti. Şahıslardan biri tabanca ile ateş etmeyi bıraktıktan sonra, diğer şahıslar ateş etmeye devam etti. Düğünde yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, düğün magandası ateş açtıktan sonra kendini görüntüleyen arkadaşının kayıtta duyulan 'gerekeni yaptı' övgüsü ise dikkat çekti. - KONYA