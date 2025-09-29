Konya'da Dron ile Yakalanan Ehliyetsiz Sürücü, Yer Değiştirme Girişiminde Bulundu

Konya'da ehliyetsiz olarak direksiyona geçen bir kişinin, uygulama noktasındaki ekipleri görünce cezadan kaçmak için araçta yolcu olarak bulunan eşiyle yer değiştirdiği anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücüye ceza uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin trafik uygulamasını fark eden sürücü belgesi bulunmayan otomobil sürücüsü, yakalanmaktan kurtulmak için aracını sağa çekti. Aracı durduran sürücü, yan koltukta bulunan ve ehliyeti olan eşiyle yer değiştirerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Yaşanan bu durum ise uygulama sırasında denetim yapan ve havadan görüntü alan İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde (İHA) görevli polislerin dikkatinden kaçmadı. Dron kamerası, otomobilin duruş anını, içerideki yolcuların yer değiştirme çabasını ve aracın tekrar hareketlenmesini kaydetti. Görevlilerinin görüntüleri anlık olarak takip ederek uygulama noktasındaki trafik polislerine bildirmesi üzerine araç kontrollü olarak durduruldu. Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen asıl sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis, dron görüntülerini delil göstererek, trafik kurallarını ihlal eden ve ehliyetsiz araç kullanarak trafiği tehlikeye atan kişiye 'ehliyetsiz araç kullanma' suçundan idari para cezası uyguladı. - KONYA