Haberler

Konya'da Dron ile Yakalanan Ehliyetsiz Sürücü, Yer Değiştirme Girişiminde Bulundu

Konya'da Dron ile Yakalanan Ehliyetsiz Sürücü, Yer Değiştirme Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da ehliyetsiz sürücünün, trafik uygulaması sırasında eşiyle yer değiştirme girişimi, dron kameraları tarafından kaydedildi. Sürücü, ceza almamak için yaptığı bu hamleyle yakalandı ve idari para cezası uygulandı.

Konya'da ehliyetsiz olarak direksiyona geçen bir kişinin, uygulama noktasındaki ekipleri görünce cezadan kaçmak için araçta yolcu olarak bulunan eşiyle yer değiştirdiği anlar dron kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücüye ceza uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan rutin trafik uygulamasını fark eden sürücü belgesi bulunmayan otomobil sürücüsü, yakalanmaktan kurtulmak için aracını sağa çekti. Aracı durduran sürücü, yan koltukta bulunan ve ehliyeti olan eşiyle yer değiştirerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Yaşanan bu durum ise uygulama sırasında denetim yapan ve havadan görüntü alan İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde (İHA) görevli polislerin dikkatinden kaçmadı. Dron kamerası, otomobilin duruş anını, içerideki yolcuların yer değiştirme çabasını ve aracın tekrar hareketlenmesini kaydetti. Görevlilerinin görüntüleri anlık olarak takip ederek uygulama noktasındaki trafik polislerine bildirmesi üzerine araç kontrollü olarak durduruldu. Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen asıl sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis, dron görüntülerini delil göstererek, trafik kurallarını ihlal eden ve ehliyetsiz araç kullanarak trafiği tehlikeye atan kişiye 'ehliyetsiz araç kullanma' suçundan idari para cezası uyguladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

Yerlikaya duyurdu! İşte Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

12 saatlik saldırı sonrası ülkenin başkenti havadan görüntülendi
1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada

1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü canlı yayında anlattı

Güllü'nün ölümünde 3. kişi gizemi! Eski emniyet müdürü açıkladı
Kiracısıyla anlaşmazlık yaşayan Hülya Avşar, mahkemeye başvurup istediğini aldı

Kiracısını mahkeme ile dize getirdi! İşte alacağı rakam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.