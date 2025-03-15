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Konya'da Drift Yapan Sürücülere Ağır Ceza Uygulandı

Konya'da Drift Yapan Sürücülere Ağır Ceza Uygulandı
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Konya Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Drift yaparak trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan 76 sürücüye toplamda 3.5 milyon TL ceza kesildi ve ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Özellikle drift yaparak trafikte can ve mal güvenliğini hiçe sayan magandalar polisten kaçamadı. 2025 yılının başından itibaren drift yaptığı tespit edilen sürücülere 3.5 milyon TL'den fazla ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2025 yılında drift yaparak kazaya davetiye çıkardığı tespit edilen 76 sürücüye 3 milyon 525 bin 792 TL idari para cezası uyguladı. Sürücülerin ehliyetlerine ise 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, araç ruhsatı kendi adına kayıtlı olan sürücülerin araçları 60 gün süreyle trafikten menedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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