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Konya'da Drift Yapan Magandalara 111 Bin Lira Ceza

Konya'da Drift Yapan Magandalara 111 Bin Lira Ceza
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Konya'da drift yaptığı tespit edilen sürücüler E.G. ve K.K. gözaltına alındı. İki sürücüye toplamda 111 bin 461 lira para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliği için denetimlerin süreceğini belirtti.

Konya'da çeşitli noktalarda drift yaptığı tespit edilen magandalar, polis ekiplerince tek tek yakalanarak gözaltına alındı. 2 sürücüye toplamda 111 bin 461 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir mahalle arasında ve sanayi sitesi içerisinde drift yapıldığı videolarının sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, incelediği ihbar görüntüleri sonucunda araç sürücülerinin E.G. ve K.K. olduğunu ve bir sürücünün ehliyetinin daha önce iptal edildiğini tespit etti. Sürücülere "Drift Yapmak ve Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanmak" suçlarından toplamda 111 bin 461 lira para cezası kesildi. Ayrıca magandalar 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan polis merkezi amirliğine sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, huzurlu ve güvenli trafik için denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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