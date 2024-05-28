Üye Girişi
Haberler

Konya'da Döner Bıçağıyla Yaralama Olayı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaşanan bir tartışma sonucunda bir kişi döner bıçağıyla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da bir kişi tartıştığı şahsı döner bıçağı ile yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden yaşadıkları bir tartışma sebebiyle aralarında husumet bulunan S.E. ile Y.İ. konuşup sorunu çözmek için buluşmaya karar verdi. Ulular Sokak'taki parkın yanında buluşan ikili ve yanlarında bulunanlar konuştukları sırada küfürleşme yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Y.İ. parkta bulunan kamelyanın üzerine sakladığı döner bıçağını alarak S.E.'yi kovalamaya başladı. S.E. kaldırıma adım attığı sırada Y.İ. döner bıçağını bacağına vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı. S.E. kaldırıma düşerken çevredekiler yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, "Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde tartıştık, konuşup anlaşmak üzere sokak üzerinde buluştuk. Küfürleşme sonrasında olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı açılardan kaydedilen görüntülerde şüpheli ile yaralının tartıştığı, tartışma sırasında şüpheli Y.İ.'nin parka giderek kamelyadan döner bıçağını alarak koşması, şüpheliyi kovalayıp bacağına vurması yer alıyor.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title