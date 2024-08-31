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Konya'da doğum günü balonu patlaması: 2 yaralı

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Konya'da doğum günü kutlaması için hazırlanan balonların şişirilmesi amacıyla kullanılan helyum gazının bulunduğu tüp patladı. Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Konya'da doğum günü kutlaması için hazırlanan balonların şişirilmesi amacıyla kullanılan helyum gazının bulunduğu tüp patladı. Patlamada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3. katında doğum günü etkinliği için hazırlanan balonların şişirilmesi için kullandığı öğrenilen helyum gazının bulunduğu tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 30 yaşındaki Ö.Ç. vücudunun çeşitli yerlerinde yanık nedeniyle, 2 yaşlarındaki bir çocuk ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yaralanan Ö.Ç. ve ismi öğrenilemeyen çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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