Üye Girişi
Haberler

Konya'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Üst Geçitten Düştü: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerleri aşarak üst geçitten düştü. Kazada genç kadın hayatını kaybetti.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerleri kırarak üst geçitten aşağıya düştü. Kazada otomobil sürücüsü 26 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza, 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Uluyayla üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Üst geçitten düşen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı üst geçitte incelemeler yaptı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa Sağlık konya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulacak Narin Güran mesajı: Çocukların naaşı üzerinden siyasi hesaba izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran mesajı

 Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

Kuzenine açıkça soruldu: Narin'in terliğini neden sakladın?

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha
Özel'den çarpıcı Bilal Erdoğan yorumu! 'Sahaya indiyse 2 sebebi vardır' deyip sıraladı

"Sahaya indiyse 2 sebebi vardır" deyip sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşına kaç gün kaldı 2025? 1 Ocak ne zaman? 31 Aralık yarım gün mü? YENİ YIL SAYAÇ Masterchef 16 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 16 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? Vakti mekat ne demek? Vakti mekat ne anlama gelir? Vakti mekat Türkçe mi Arapça mı? Vakti vifak ne demek? Vakt-i vifak ne anlama gelir? Manisa'da sokak düğünleri yasak mı? Sokak düğünleri saat kaça kadar 2024? Ahmet Çakır öldü mü, neden öldü? Gazeteci Ahmet Çakır ne zaman öldü? Ahmet Çakır kimdir? Ahmet Çakır kaç yaşında, nereli? Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde hangi gelin kazandı? Shogun dizi konusu nedir, oyuncuları kimler? Shogun dizisi nereden izlenir?
title