Konya'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Üst Geçitten Düştü: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerleri kırarak üst geçitten aşağıya düştü. Kazada otomobil sürücüsü 26 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Kaza, 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Uluyayla üst geçidinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Üst geçitten düşen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı üst geçitte incelemeler yaptı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA