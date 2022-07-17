Son dakika haber... Facianın eşiğinden dönüldü... Dinlenme tesisinde çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Facianın eşiğinden dönüldü... Dinlenme tesisinde çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

KONYA - Konya'nın Seydişehir bir akaryakıt istasyonunun hemen yanında bulunan dinlenme tesisi, çıkan yangın sonrası alevlere teslim oldu. Facianın eşiğinden dönülen yangında, alevler akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Seydişehir Antalya yolunda bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisinin mutfak ve çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının müdahalesine rağmen tesisin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Tesisteki müşteriler tahliye edilirken, olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesisin hemen bir akaryakıt istasyonunun bulunması paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından akaryakıt istasyonuna sıçramadan güçlükle söndürüldü. Facianın eşiğinden dönülen yangın sonrası tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.