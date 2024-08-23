Konya'da Dilenciye Çarpan Araçtan Ağır Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında oturarak dilencilik yaptığı iddia edilen kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 42 SD 276 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hafif ticari araç, yol kenarında çöp konteynerinin yanında oturan ve dilencilik yaptığı iddia edilen Ö.E.'ye (39) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA