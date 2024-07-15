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Konya'da Devlet Hastanesi Bahçesinde Otomobil Yangını

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde devlet hastanesi bahçesinde park halinde olan bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, araçta maddi hasar oluştu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde devlet hastanesi bahçesinde park halinde olan bir otomobilde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Beyşehir Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin bahçesinde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, araçta maddi hasar oluştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Beyşehir Konya Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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