Konya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya'da Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre, merkez üssü Doğanhisar ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde Doğanhisar ve Konya'nın etkilendiği depremde yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışması yapıldı.

Afetlere ve acil durumlara hazırlık amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müdahale tatbikatlarının planlama ve icrasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik doğrultusunda Konya'da ilgili kurumlar ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Konya Planlı Afet Tatbikatı kapsamında hazırlanan senaryoya göre, depremden etkilenen Konya'da Kovanağzı Mahallesinde kentsel dönüşüm alanında binaların enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı. - KONYA