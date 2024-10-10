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Konya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Konya'da, Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) çerçevesinde 5.5 büyüklüğünde bir depremin simüle edildiği tatbikat yapıldı. Tatbikatta, Akşehir ilçesindeki yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Konya'da Türkiye Afetle Mücadele Planı (TAMP) Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryoya göre, merkez üssü Akşehir ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde Akşehir, Ilgın ve Konya'nın etkilendiği depremde yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışması yapıldı.

Afetlere ve acil durumlara hazırlık amacıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müdahale tatbikatlarının planlama ve icrasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik doğrultusunda Konya'da tatbikat gerçekleştirildi. Konya Planlı Afet Tatbikatı kapsamında Konya Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında TAMP Çalışma grupları toplandı. Vali Akın, senaryo gereği Akşehir ilçesinde gerçekleşen 5.5 büyüklüğündeki depremde yardım ekiplerinin kriz yönetimi ve müdahale süreçlerinin işleyişine dair yetkililerden bilgi aldı. Hazırlanan senaryoya göre, depremden etkilenen Konya'da Esenler Mahallesinde kentsel dönüşüm alanında bir bina enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Deprem Tatbikatı Yerel Yönetim Akşehir Türkiye 3-sayfa Deprem Sağlık Yaşam konya

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