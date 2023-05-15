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Konya'da depodaki yatak ve bazalar yandı

Konya'da depodaki yatak ve bazalar yandı

3. Sayfa Haberleri

Konya'da yatak ve bazaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'da yatak ve bazaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Çınardibi Sokak üzerinde bir apartmanın altında bulunan yatak ve bazaların bulunduğu depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle depoda bulunan kartonların tutuşmasıyla yangın başladı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuklu İtfaiye Konya 3. Sayfa Haberler

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