Konya'da Depoda Çıkan Yangında 2 Traktör ve Ev Zarar Gördü
Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir depoda çıkan yangında, 2 traktör, ev ve tarım gübreleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın, sabaha karşı ilçeye bağlı Aşağı Göndelen Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede Şeref Y.'ye ait olduğu öğrenilen evin bitişiğindeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler eve de sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangında ev ile depodaki 2 traktör ve tarım gübresi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
