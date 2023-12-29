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Konya'da DEAŞ Üyesi 4 Şüpheli Yakalandı

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Konya'da DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Konya'da, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Konya'da bulunan 4 şüpheli tespit edildi. TEM ekiplerince 4 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P. yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Güvenlik Adliye Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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