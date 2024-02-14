Konya'da DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı

Konya'da polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda; çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgüt mensupları ile irtibatlı oldukları ve Konya'da DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler elde edilen yabancı uyruklu 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin Antalya'da bulunduğu tespit edildi. Antalya TEM Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde taşıdığı farklı bir kimlikle yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya'dan sınır dışı edildi.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan aranma kaydı bulunan yabancı uyruklu 1 şahıs Konya'da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. TEM ekiplerince gerçekleşen 2 operasyonda Konya'da gözaltına alınan 5 DEAŞ terör örgütü üyesi şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KONYA