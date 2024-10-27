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Konya'da Dairede Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı, Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı

Konya'da Dairede Yangın: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı, Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken, başka bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Dairede mahsur kalan kadın ise merdiven aracılığıyla itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, 16.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dördüncü katta M.K.'nin oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangında yan dairede mahsur kalan E.B.'yi merdiveni ile kurtardı. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi M.K. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydişehir İtfaiye 3-sayfa Yaşam konya Kaza

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