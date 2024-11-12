Üye Girişi
Haberler

Konya'da Çürük Apartmanda Çökme Olayı

Konya'da Çürük Apartmanda Çökme Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çürük olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan bir apartmanın zemin katındaki mutfak kısmı çöktü. Olay sonrası bina boşaltıldı, anne ve 2 çocuğu sağlık kontrolünden geçirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4 katlı bir apartmanın zemin katının mutfak kısmında çökme meydana geldi, olay sonrası bina boşaltıldı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi 153535. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce çürük olduğu gerekçesi ile yıkım kararı verilen ve adli sürecin devam ettiği 8 dairenin bulunduğu 4 katlı apartmanda A.T.'nin oturduğu zemin katın mutfak kısmı anne ve çocuklarının diğer odada olduğu sırada bodruma çöktü. Anne A.T., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinin taban kısmının çöktüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, anne A.T. ve 2 çocuğu evden çıkardı. Durumları iyi olan anne ve çocukları sağlık kontrolünden geçirilirken, apartmanda diğer oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen apartman sakinleri yakınlarının yanına, yakını olmayanlar ise öğretmenevine yerleştirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

Faciaya tanık olan komşu, dehşet anlarını anlattı: 5 kardeş üst üste yatıyordu

 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı

Mehmet Ali Erbil, savcılık ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ömer Şeyhin kimdir? Maydanoz Döner sahibi kim, Maydanoz Döner kimin? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Talisca Fenerbahçe'ye mi gelecek? Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.