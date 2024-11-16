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Konya'da Çöplükte Yangın Paniği

Konya'da Çöplükte Yangın Paniği
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Seydişehir ilçesindeki çöplükte çıkan yangın, vatandaşlarda paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çöplükte çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Saadetler Mahallesi'nde bulunan ilçe çöplüğünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, çöplükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede büyümeden söndürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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