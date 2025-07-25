Konya'da Çöplük Yangını Ormana Sıçradı, Ekipler Müdahale Etti

Konya'da Çöplük Yangını Ormana Sıçradı, Ekipler Müdahale Etti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde başlayan çöplük yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ormanlık araziye sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi'nde çöplük alanında yangın başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine, Beyşehir Orman İşletmeden arazözler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Beyşehir Orman Müdürü Selahattin Yıldırım, "Yangın çöplükten çıkmış ve ormana doğru yayılmış. Yaklaşık 1 hektarlık alanda yangın meydana geldi. Yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmayla yangını kontrol altına aldık" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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