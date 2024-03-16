Konya'da Çöp Kamyonu Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen 50 yaşlarında bir kadın caddenin karşısına geçmek istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan A.G. idaresindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu çarptı. Kamyonun çapması sonucu ağır yaralanan kadını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA