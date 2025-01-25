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Konya'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Tamamlandı

Konya'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Tamamlandı
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Konya'da çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Enkaz kaldırma işlemleri de sona erdi.

Konya'da çöken, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı 4 katlı binada arama kurtarma çalışmalarının ardından başlayan enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesinin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları öğleden sonra tamamlandı. Binanın enkazında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışması sonrası binanın enkazında iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi. Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda iş makineleri ile kamyonlara yüklenen molozlar alandan taşındı. Binanın bulunduğu alanda ise boşluk kaldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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