Konya'da Çöken Binadan 3. Yaralı Sağ Olarak Kurtarıldı

Konya'da çöken binanın enkazından 3'üncü kişi de sağ olarak çıkarıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı enkazından 3'üncü kişi de canlı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkaz alanından ambulansa kadar oluşturduğu koridordan hassasiyetle taşınan yaralı ambulansa alınarak, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer kişileri kurtarmak için ekiplerin çalışması aralıksız olarak sürüyor. - KONYA