Konya'da Çöken Binadan 3. Yaralı Sağ Olarak Kurtarıldı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı binadan 3. kişi de sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, yaralıyı ambulansa taşırken kesintisiz bir şekilde diğer kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Konya'da çöken binanın enkazından 3'üncü kişi de sağ olarak çıkarıldı
Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanı enkazından 3'üncü kişi de canlı olarak çıkarıldı. Ekiplerin enkaz alanından ambulansa kadar oluşturduğu koridordan hassasiyetle taşınan yaralı ambulansa alınarak, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer kişileri kurtarmak için ekiplerin çalışması aralıksız olarak sürüyor. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa