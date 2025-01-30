1050 lirayı geçenler 2000 lira ödeyecek! Elektrik faturalarında yeni dönem şubatta başlayacak, martta faturalara yansıyacak

Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump yönetimi şokta! ABD'deki esrarengiz kazada kurtulan olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasını geri çevirmedi
Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı

Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişme

Konya'da Çöken Bina Soruşturmasında Müteahhit Gözaltına Alındı

Konya'da Çöken Bina Soruşturmasında Müteahhit Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı apartmanın müteahhidi Adnan T. gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden 2 kişi ve kurtarılan 3 kişi ile ilgili soruşturma sürerken, 6 kişi tutuklandı.

Konya'da çöken bina soruşturmasında, 1992 yılında yapılan binanın müteahhidi gözaltına alındı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma çerçevesinde binayı inşa eden 55 yaşındaki müteahhit Adnan T. gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Adnan T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kasalara çuvalla para girecek
img

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
img

Sahte polisi kartındaki bir harf ele verdi
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalova'da 'içme suyuna kimyasal madde karıştı' iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında

Bir şehri susuz bırakan olayda 4 eski belediye çalışanı gözaltında
Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de

Skriniar resmen Fenerbahçe'de
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Dursun Özbek, Sergen Yalçın'ın '1 numara' dediği golcüyü almaya gidiyor

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.