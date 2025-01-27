Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

26 ilde anket yapıldı, sonuç hayli enteresan
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

Alanda açılan pankarta duyarsız kalamadı: Şunu ger biraz

Konya'da Çöken Bina Soruşturmasında 6 Gözaltı

Konya'da Çöken Bina Soruşturmasında 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı apartman ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Enkazda kalan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Konya'da çöken bina soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde 4 katlı Taşoluk Apartmanı çöktü. Enkazda kalan 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılırken, 2 kişi hayatını kaybetti. Binanın çökmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Binanın altında daha önce bir kahvehane işletmecisinin duvarda kapı açtığı, daha sonra balıkçı olarak faaliyet gösteren iş yerinin de tadilat yapıp kapı açtığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gözaltındaki mimar Tuncer D., tadilatçı Volkan D., balıkçı Kazım F., eski kahve işletmecisi Kemal Ö., mülk sahibi Hakkın İ. ve mülk sahibi Mehmet P. Konya Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıslar daha sonra Konya Adliyesine sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
img

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
img

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Anderson Talisca'nın geliş saati belli oldu

Geliş saati belli oldu
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı

Arayıp teyit ettik! Belediye başkanından kardeşine müthiş kıyak
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.