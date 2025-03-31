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Konya'da Çocukların Torpili Kulübeyi Yaktı

Konya'da Çocukların Torpili Kulübeyi Yaktı
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Selçuklu'da bir apartmanın bahçesindeki kulübe, çocukların attığı torpil nedeniyle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Konya'da apartmanın bahçesindeki kulübe, çocukların attığı torpil nedeniyle çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların attığı torpil bahçedeki odunları tutuşturdu. Büyüyen alevler bitişikteki kulübeye sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Tamamen yanan kulübe kullanılamaz hale geldi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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