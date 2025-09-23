Haberler

Konya'da Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Yoğun Denetim

Konya'da Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Yoğun Denetim
Konya'da emniyet güçleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerde 108 okul ve çevresinde kontroller gerçekleştirdi. 933 şahıs sorgulanırken, dilencilik yapan 3 çocuk ailelerine teslim edildi.

Konya'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerle 108 okul ve çevresinde kontroller gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevresi ve servis araçları denetim uygulaması çerçevesinde Konya genelinde yoğun bir denetim yapıldı. 46 ekip ve 193 personelin katılımıyla 108 okul ve çevresinde kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde 933 şahıs sorgulandı, 319 araç kontrol edildi. Ayrıca 11 metruk bina, 125 iş yeri ve 93 park kontrol edildi. Yoklama kaçağı durumunda olan 2 şahıs tespit edilirken, dilencilik yaptıkları görülen 3 çocuk gerekli tebliğlerin ardından ailelerine teslim edildi. - KONYA

