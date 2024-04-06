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Konya'da çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi

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Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi, eşyalar zarar gördü.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Soğukkuyu Mahallesinde Hüseyin Yetkin'e ait müstakil evin çatısında başladı. Edinilen bilgiye göre, evin çatısı bir anda alevler içerisinde kaldı. Ev sahibi ve mahalle sakinlerinin yangını söndürme çalışmaları yetersiz kalınca itfaiye ve jandarmadan yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Yangında binanın çatısı tamamen yanarken, odalardaki eşyalar da yanarak kullanılamaz hale geldi. Evdeki maddi zararın yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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