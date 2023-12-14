Konya'da çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 04.00'te Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cevat D.'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı anlaşılan yangında mutfakta bulunan 2 adet mutfak tüpü patlamadan itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiyenin yaptığı çalışmanın ardından söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA